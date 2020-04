EN DIRECT - Coronavirus : sur LCI, Jean-Luc Mélenchon demande la suspension des loyers pour tous les locataires

JEAN-LUC MÉLENCHON DANS LE GRAND JURY





"Je n'ai pas la connaissance scientifique et j'en veux beaucoup" à ceux qui l'ont, à propos du Pr Didier Raoult, qui prône la chloroquine. "J'ai eu un rapport courtois et rationnel avec un homme qui ne critiquait personne et n'en voulait à personne. Ce qu'il m'a dit m'a semblé intéressant et précis. Il a appliqué sa règle et je ne crois pas qu'on puisse lui en vouloir. (...) Il me semble que depuis un mois que ça dure on devrait avoir un avis un peu plus tranché."





Sur la prise de chloroquine, si lui-même était contaminé par le virus, "bien sûr, je suis un être humain et je ferais tout pour vaincre la mort. Je dirai : donnez moi."