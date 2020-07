EN DIRECT - Coronavirus : la "liste rouge" des 16 pays "où la circulation virale est forte" dévoilée

Et de souligner : "On a un virus qui a une base génétique de circulation saisonnière mais qui manifestement peut quand même se transmettre plus facilement qu'on ne pouvait l'imaginer."

"On voit mal l'absence de lien qu'il pourrait y avoir entre le déconfinement où la population a eu le sentiment que ça y est les gros problèmes étaient derrière nous, le relâchement des gestes barrières et la circulation du virus", a estimé ce vendredi sur LCI Olivier Bouchaud, infectiologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny.

L'Inde a dépassé la France dans le classement du nombre officiel de décès liés au coronavirus. Elle est le sixième pays comptant le plus de morts, derrière les Etats-Unis, le Brésil, la Grande-Bretagne, le Mexique et l'Italie, selon un décompte effectué par l'AFP.

Les compagnies devront aussi désinfecter plus souvent les appareils, améliorer l'information aux passagers et faire respecter les distances de sécurité même si cela occasionne de longues files d'attente.

Selon ces derniers, 600 personnes à bord ont été infectées par le virus et au moins 22 en sont décédées. La défense des passagers considère que l'opérateur était conscient des risques que les passagers à bord puissent attraper le virus avant l'embarquement et aurait manqué à son devoir de précaution pour les protéger correctement. Mais également que les passagers n'ont pas été correctement informés des risques à bord.

En présence des ministres et des responsables des principaux services de l'Etat concernés par la gestion de la crise, devraient notamment être évoquées les questions des contrôles aux frontières, du port du masque et des tests.

Sur son site internet, les organisateurs d'Attrap'sons expliquent avoir pourtant prévu "un dispositif spécifique" avec marquage au sol, mise à disposition de gel hydroalcoolique sur tout le site, incitation au port du masque et rappel via des messages sonores et affichage, ou encore augmentation du nombre d’agents de sécurité.

Alors que le Finistère connait actuellement une recrudescence des cas de Covid-19, la Mairie de Crozon a indiqué jeudi sur sa page Facebook que l’interdiction d’accès à l’île vierge, devenue très prisée, est liée d’une part au risque sanitaire actuel et à l’impossibilité de maintenir la distanciation physique sur le site, et d’autre part au risque sécuritaire (accès dangereux par la falaise, risque de chute de pierres).

Les hôpitaux d'Arequipa, la deuxième ville du Pérou, sont débordés par la pandémie de coronavirus: ils manquent de lits et d'oxygène, et des patients attendent aux abords des établissements dans l'espoir d'être soignés.

et le ministre délégué aux Transports sont attendus dans l'après-midi à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle où ils doivent présentater des modalités d’accès en aérogare et des dispositifs sanitaires accompagnant les passagers.

Matignon a annoncé que le Premier ministre Jean Castex se rendra ce vendredi après-midi à l'aéroport de Roissy, après avoir assisté à un Conseil de défense axé sur la propagation de l'épidémie de coronavirus dans le monde. Le Premier ministre fera le tour des dispositifs déployés pour les passagers au départ et à l'arrivée. Il sera accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran et des Transports Jean-Baptiste Djebbari. Il devrait s'exprimer autour de 16 h 15, alors qu'un potentiel durcissement des contrôles pourrait intervenir.

Entre 800 et 1.000 personnes ont manifesté vendredi à Sarreguemines (Moselle) pour protester contre le projet de vente par le groupe allemand Daimler du site Smart et pour réclamer des garanties pour le maintien des emplois.

En France, le nombre de cas poursuivait son augmentation avec "plus de 1.000" jeudi et "10 nouveaux foyers" d'infection, selon la direction générale de la santé (DGS). Première explication : le relâchement des comportements.

Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants) dans cette tranche d’âge "est passé de 1,1 début juin à 4,1 la semaine du 13-18 juillet (contre 2,6 chez les 75 ans et plus)", précise l'ARS.

"Avec le confinement, tous les petits refuges sont à la peine. Ils ont demandé en vain au gouvernement de les aider. Il y a eu des gros chèques pour les zoos et les cirques mais pas pour eux", déplore Reha Hutin, la présidente de la Fondation qui va octroyer cet été une aide de 1.294.941 euros à 215 refuges pour chiens et chats ainsi qu’à 13 refuges pour équidés, répartis sur toute la France.

Le ministre délégué aux PME, Alain Griset, a annoncé vendredi des aides financières pour les discothèques, fermées depuis quatre mois pour cause de pandémie et qui exhortaient le gouvernement à lui octroyer un "plan de sauvetage".

Les mesures de confinement et les fermetures de frontières mises en place pour stopper le virus ont détruit les moyens de subsistance des populations dans de nombreux pays et pourraient entraîner des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté.

"Nous observons de plus en plus, dans de nombreux pays, les effets secondaires de la pandémie sur les moyens de subsistance et la situation alimentaire", a déclaré Jagan Chapagain, secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), dans un entretien à l'AFP.

Et si on ne revoyait aucun blockbuster américain au cinéma avant 2021 ?

Après la Warner avec "Tenet", Disney et Paramount viennent de retirer plusieurs grosses productions comme "Mulan" et "Top Gun 2" de leur calendrier 2020 en raison de la pandémie de coronavirus qui paralyse les cinémas américains. Et rien ne dit qu’on les verra en France avant plusieurs mois…

Il se fait présenter les modalités d'accès en aérogare et les dispositifs sanitaires accompagnant les passagers. Il doit aussi échanger avec les équipes en charge des prises de température et du dépistage des voyageurs.

Selon Marie-Hélène Lecenne, directrice de l'Agence régionale de santé de Corse, à l'origine de cette campagne à Porto-Vecchio, plus de 300 personnes se sont portées volontaires pour se faire tester, soit par PCR, soit par les chiens, soit via les deux méthodes, entre mercredi et lundi prochain. Le résultat final de cette campagne sera connu en début de semaine prochaine.

215 nouveaux décès ont été recensés en 24 heures par les autorités iraniennes. Avec 15.289 morts liés au Covid-19, le pays est le plus touché du Moyen-Orient et fait face depuis le mois de juin à une nette hausse de la mortalité. Mardi, un nouveau record a été enregistré avec 229 décès supplémentaires.

Cette liste rouge n'est pas définitive et a vocation à être modifiée régulièrement. La mesure doit être en vigueur le 1er août au plus tard.

Dans le détail, la preuve d'un test négatif datant de moins de 72 heures sera obligatoire au départ pour les voyageurs en provenance des Emirats arabes Unis, des Etats-Unis, du Bahreïn et du Panama. Le dépistage se fera à l'arrivée en France pour les passagers arrivant d'Afrique du Sud, du Koweït, du Qatar, d'Israël, du Brésil, du Pérou, de Serbie, d'Algérie, de Turquie, de Madagascar, d'Inde et d'Oman.

La saison d'été du championnat tchèque de football a été officiellement close de manière anticipée à cause de l'épidémie, a annoncé la Ligue tchèque de football (LFA). "Après la mise en quarantaine du club d'Opava, il n'est plus possible de terminer la saison actuelle dans les délais fixés", a indiqué le président du comité de la LFA, Dusan Svoboda.

Le monde est loin d’en avoir fini avec la pandémie de Covid-19. Pour preuve, ce mercredi matin, l’Australie a annoncé 502 nouveaux cas de coronavirus, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré sur l'île-continent. Le pays, qui avait été salué pour sa gestion efficace de la crise, entre désormais dans une phase critique, selon les autorités.

A l'échelle mondiale, les Etats-Unis sont toujours le pays le plus touché, à la fois en nombre de morts et en nombre de cas. Mardi, 68.524 nouvelles infections ont été relevées en un seul jour, ce qui porte à plus de 3,89 millions le nombre total de cas positifs. Le dernier bilan établi par l’université Johns Hopkins fait état de 141.883 décès. Au point que Donald Trump a été obligé de changer de ton, reconnaissant pour la première fois que la pandémie prenait des proportions "inquiétantes" et a recommandé "à tout le monde de porter un masque quand la distanciation sociale n’est pas possible".

En France, le masque est obligatoire depuis lundi 20 juillet et les signes de reprise de la circulation du virus, notamment en Bretagne, sont scrutés avec attention par les autorités.