EN DIRECT - Train, métro, avion... : réduction progressive des transports durant la semaine

PAS DE TRANSPORTS À BORDEAUX





Si la ministre de la Transition écologique et solidaires a assuré que "toutes les précautions" ont été prises pour assurer la continuité des transports publics, ça semble loin d'être le cas à Bordeaux. Il n'y a ainsi quasiment aucun transport dans la capitale girondine après que les conducteurs de bus et tram ont exercé leur droit de retrait. Et pour cause, l'un d'entre eux a été testé positif au coronavirus.





"En raison d'un cas de coronavirus avéré sur une conductrice du réseau TBM, les conducteurs ont exercé leur droit de retrait", a ainsi annoncé Transports Bordeaux Métropole (TBM) dans un communiqué.