EN DIRECT - Coronavirus : 627 décès en 24 heures en Italie, la barre des 4000 morts dépassée

DANS LES HÔPITAUX





"On est limité car on a pas assez d'infirmières et d'infirmiers, (...) on a pas de personnel, on a pas assez de ventilateurs, on a des problèmes logistiques majeurs même si le personnel soignant est très mobilisé et motivé", a assuré Pr. Christian Perronne, Infectiologue et chef de service en infectiologie à l'hôpital universitaire Raymond-Poincaré à Garches.