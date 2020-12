EN DIRECT - Un "pilotage défaillant" : la commission d'enquête de l'Assemblée critique la gestion de la crise sanitaire

RÉACTIONS AUX 7 JOURS





Alors que le gouvernement envisage un isolement pour les Français revenant du ski à l'étranger, des personnalités politiques ont déjà exprimé leur exaspération et jugent la mesure irréaliste. "On ne peut pas contrôler nos frontières pour éviter la venue des terroristes (comme celui de Nice), des clandestins, des trafiquants, mais comme par magie on peut contrôler les frontières pour empêcher les Français d'aller sur un tire-fesses suisse ?!", a commenté la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen sur Twitter.





"Je crois que ça ne se fera pas, que les forces de police n'ont pas les moyens de ça non plus", a affirmé sur BFM le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde, tandis que Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a qualifié la mesure d'"inapplicable et délirante". Pour le patron des députés LR Damien Abad à l'AFP, "on est en plein deliristan. C'est le père Fouettard qui impose une dictature sanitaire".