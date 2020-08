EN DIRECT - Port du masque : une compagnie de CRS détachée à Marseille pour "renforcer les contrôles"

MAROC





Les autorités ont annoncé dimanche avoir fermé plusieurs quartiers de Marrakech, la capitale touristique du Maroc, en raison d'une recrudescence d'infections au nouveau coronavirus. Les "opérations de contrôle" dans cette destination touristique phare ont été renforcées et certains quartiers ont été "fermés totalement ou partiellement" pour enrayer la propagation du virus, ont ajouté les autorités dans un communiqué.





Des campagnes ont été lancées dans les rues de Marrakech pour "sensibiliser au danger du relâchement dans le respect des mesures préventives", comme le port du masque et la distanciation physique, selon la même source, qui a annoncé un renforcement des contrôles à l'entrée de la ville et entre les quartiers. Des mesures similaires ont été prises récemment à Casablanca, Tanger et Fès qui figurent parmi les villes les plus touchées du royaume.





Pays de 35 millions d'habitants, le Maroc a recensé depuis début mars 41.017 cas de contamination, dont 632 décès.





Il fait face depuis quelques jours à une hausse des infections avec plus de 1.000 cas enregistrés quotidiennement et même un record de 1.776 cas recensés samedi.