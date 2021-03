EN DIRECT - Covid-19 : une réunion sur les protocoles de déconfinement se tiendra ce soir à l'Élysée

PAS D'ALLÈGEMENT DES MESURES À L'OUEST





Interrogé mardi sur la possibilité d'alléger les mesures à l'Ouest, le ministre de la Santé Olivier Véran a repoussé cette éventualité. "Ce serait envoyer un signal qui ne serait pas compris par les Français", a-t-il déclaré, écarte une "politique du stop and go". "Il ne faut pas relâcher l'effort, car si l'incidence est plus faible à l'Ouest qu'à l'est, dans certaines localisations il y a une forte progressivité du virus. Si on relâche trop vite, l'Ouest pourrait rejoindre l'Est.





Il a également estimé que le couvre-feu à 18h à un vrai impact sur la diffusion du virus.