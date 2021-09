EN DIRECT - Covid-19 : Sanofi arrête le développement de son vaccin à ARN messager

RETOUR DES THÉÂTRES DE BROADWAY





"Broadway est de retour !" : après 18 mois de silence imposés par la pandémie, les théâtres new-yorkais rallument leurs scènes et se sont offert dimanche soir leur plus beau spectacle avec leurs récompenses annuelles, les Tony Awards, et un triomphe pour la comédie musicale "Moulin Rouge !".





"Chacun ici est vacciné et testé et chacun porte un masque. Chaque théâtre de Broadway va ressembler à ça pour un petit moment, et tout ira bien", a lancé d'entrée l'acteur et chanteur américain Leslie Odom Jr, hôte d'une soirée haute en couleurs et en chansons dans le splendide Winter Garden Theatre de Broadway, en plein centre de Manhattan. Avec smoking et robe de soirée de rigueur.





Retransmise par le réseau national CBS, la cérémonie des Tony Awards 2021 a récompensé les œuvres de la saison 2019-2020 brutalement interrompue en mars de l'an dernier par l'épidémie de Covid-19 qui a particulièrement meurtri New York.