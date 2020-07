EN DIRECT - Coronavirus : Véran prêt à refermer les bars dans certaines régions si nécessaire

DIABETE





Une étude américaine montre que près de 40 % des personnes décédées du Covid-19 aux Etats-Unis souffraient de diabète. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, des organismes fédéraux, ont analysé plus de 10.000 décès dans 15 États et à New York de février à mai. Ce taux flirte avec les 50 % s'agissant spécifiquement des moins de 65 ans.