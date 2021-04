EN DIRECT - Déplacement, écoles, vaccination, couvre-feu... ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex

DÉCONFINER PRUDEMMENT





Alors que le Premier ministre Jean Castex doit donner ce soir à 18 heures le détail des mesures liées à la rentrée scolaire, aux frontières et à la campagne vaccinale, le docteur Jean-Pierre Thierry, médecin en santé publique et conseiller médical de France Assos Santé, mettait lui en garde contre toute précipitation.





"Si la population ne fait pas attention, on aura un rebond. Et même si on fait attention, on aura une décroissance continue sur deux mois et il n'est pas exclu que cela soit plus long qu'à la première vague", juge-t-il. Il a répondu aux questions de LCI.fr.