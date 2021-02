EN DIRECT - Nouvelles restrictions à Nice : une conférence de presse se tiendra à 12h

LE COVID ET LES LIBERTÉS





Dans un éditorial publié dans le Guardian, le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres alerte sur les conséquences de la pandémie et sur le fait que "le monde fait face à une pandémie de violations des droits de l'homme à la suite du Covid-19". Selon lui, "le virus a été utilisé comme prétexte dans de nombreux pays pour écraser la dissidence, criminaliser les libertés et faire taire les rapports" et "le Covid-19 a approfondi les fractures préexistantes, les vulnérabilités et les inégalités, et ouvert de nouvelles fractures, y compris des failles dans les droits de l'homme".

Car la démocratie souffre en ces temps de crise sanitaire : un rapport de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, publié en décembre, a déploré un recul des libertés fondamentales dans des pays autoritaires mais aussi dans de nombreuses démocraties depuis le début de l'épidémie.