EN DIRECT - Confinement : les contrôles intensifiés dès jeudi avant un week-end de Pâques "à haut risque"

PIALOUX





"Les semaines qui vont s'écouler sont, là, déjà écrites", a déclaré ce mardi le professeur Gilles Pialoux, infectiologue et chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, sur France Inter. Et d'ajouter : Quelle que soit la décision politique, il y aura ce mur dans lequel on va "





S'agissant du débat sur la fermeture des écoles, il regrette "un débat binaire". Et de détailler : "confinement vs confinement, fermeture vs fermeture". Mais, poursuit-il, "quel est l'impact pour un adolescent d'être à l'origine d'un cluster dans une cellule familiale (...) on n'a pas d'étude là-dessus".