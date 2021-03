EN DIRECT - L'hypothèse d'un confinement le week-end privilégiée pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France

MESURES DE SOUTIEN AU TOURISME EN OUTRE-MER





Le gouvernement a annoncé mercredi de nouvelles mesures de soutien aux entreprises vivant du tourisme en Outre-mer, permettant au secteur du commerce de détail et de la réparation et maintenance navale de bénéficier du fonds de solidarité "renforcé", appliqué jusqu'ici à l'hôtellerie et à la restauration.





"À compter du 1er février 2021, à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Polynésie française, les entreprises du secteur du commerce de détail et de la réparation/maintenance navale subissant une perte de chiffre d'affaire de plus de 50% due à la chute de la fréquentation touristique pourront désormais bénéficier du fonds de solidarité +renforcé+", indiquent dans un communiqué commun les ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, et des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset, et le secrétaire d'État chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne.