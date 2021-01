EN DIRECT - Covid : l'enquête de l'OMS en Chine sur l'origine du virus va pouvoir commencer jeudi

BILAN ROYAUME-UNI





Avec 81.431 morts, soit 563 décès supplémentaires en 24h, le Royaume-Uni est toujours le pays le plus endeuillé d'Europe et fait actuellement face à une flambée des contaminations, attribuée à un variant 50 à 70% plus contagieux, selon les scientifiques britanniques.





Plus de 3 millions de personnes y ont été testées positives depuis le début de la pandémie (+54.940 dimanche) et 30 000 patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés. "Le NHS est actuellement confronté à la plus dangereuse situation dont on puisse se souvenir", a alerté dans le Sunday Times Chris Whitty, médecin-chef pour l'Angleterre.