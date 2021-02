EN DIRECT - Vaccin Pfizer : la première dose efficace à 85% deux à quatre semaines après l'injection

AUTO-ISOLEMENT DES PLUS AGES





Demander un auto-isolement des personnes les plus âgées pour les protéger et combattre le Covid-19 comme le propose le Conseil scientifique "semble être très compliqué", a souligné vendredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. "Il faut voir à quoi cela correspond et si c'est efficace", a-t-il dit sur France 2, en relevant toutefois qu'"il n'y a pas eu d'efficacité prouvée d'une telle mesure" selon le ministre de la Santé Olivier Véran et qu'il n'y a "pas de pays dans le monde qui ne confine qu'une génération et pas les autres".





Ces personnes "sont déjà les personnes les plus confinées, elles ont réduit leurs interactions, pour la plupart d'entre elles parfois elles n'ont pas vu leurs enfants, leurs petits-enfants depuis un an", a jugé M. Attal. Des membres du Conseil scientifique, qui guide le gouvernement dans sa gestion de l'épidémie, jugent qu'il ne faut plus enchaîner les confinements mais opter pour un "contrat social" entre générations où les plus âgés et fragiles accepteraient de s'auto-isoler.