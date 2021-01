EN DIRECT - Vaccination : "À terme, il y aura évidemment des doses pour tout le monde", affirme Olivier Véran

VIOLENCES CONJUGALES





Interrogée par LCI, Marlène Schiappa est revenue ce dimanche sur les mesures gouvernementales mises en place pour lutter contre les violences conjugales, en nette augmentation avec les restrictions sanitaires.





Selon la ministre déléguée à la Citoyenneté "les outils" pour lutter contre de tels phénomènes sont de plus en plus nombreux et "connus". Parmi les dispositifs figurent le déploiement des "forces de l'ordre partout sur le territoire dans une stratégie 'allez vers'" ou des mécanismes en "partenariat avec un certain nombre de commerces et de centres commerciaux" pour mieux entendre les femmes sur place.





Enfin, les violences conjugales peuvent aussi être signalées par sms au 114. Depuis le second confinement, "environ 60 signalements par jour" sont effectués par ce biais. Les forces de l'ordre procèdent de leur côté à environ "400 interventions par jour" en matière de violences conjugales ou familiales.