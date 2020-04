EN DIRECT - Coronavirus : l'UE ne trouve toujours pas de solution de riposte commune

SEINE-SAINT-DENIS





Stéphane Troussel, président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, a été interviewé ce mercredi matin par Christophe Beaugrand sur LCI. "Le Covid-19 tue, mais les inégalités aussi. Je ne peux pas me résoudre à ce que cette situation soit une fatalité. Quand on va sortir de ce confinement, dans quel état vont être les familles les plus en difficulté ? Tout le monde est en train de penser à la France d'après : la France d'après ne peut pas être cette France à deux vitesses qui perdure. Le Président a parlé de 'guerre' et dans toutes les guerres, ce sont malheureusement toujours les plus fragiles qui morflent en premier", a-t-il notamment déclaré.