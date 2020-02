EN DIRECT - Coronavirus : dans l'Oise, les rassemblements collectifs interdits, le semi-marathon de Paris annulé

MUNICIPALES





Marine Le Pen a exprimé ce samedi la "crainte" d'une moindre mobilisation des électeurs aux municipales des 15 et 22 mars en raison du coronavirus. "C'est une crainte. (...) L'angoisse, la crainte peuvent pousser des gens à renoncer à aller voter", a déclaré lors d'une conférence de presse la présidente du Rassemblement national et députée à Lens, dans son fief du Pas-de-Calais, département où le parti a déposé 30 listes, soit six de plus qu'en 2014.





"Donc c'est à la charge du gouvernement de prendre toutes les mesures pour pouvoir rassurer les populations", a-t-elle ajouté avant de présider un meeting, le premier de cette campagne municipale. Un deuxième rassemblement est prévu à Marseille le 6 mars.