EN DIRECT - Coronavirus : 278 décès en 24h, le nombre de patients en réanimation continue sa baisse

"Il faut que les lieux de création revivent", a affirmé mercredi Emmanuel Macron, selon qui "le 11 mai beaucoup de choses pourront reprendre", mais en s'adaptant aux contraintes de l'épidémie pour que le coronavirus ne recircule pas à toute vitesse". "On doit pouvoir rouvrir les librairies, les musées sans qu'il y ait trop de brassages, les disquaires, les galeries d'art", et les théâtres doivent pouvoir "commencer" à fonctionner et répéter, a affirmé le chef de l'Etat, en précisant qu'"on aura un point fin mai et début juin. On va regarder comment on peut articuler les choses avec le public".