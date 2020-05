EN DIRECT - Coronavirus : la pandémie a fait plus de 300.000 morts dans le monde

DÉCONFINEMENT À ROME





La mairie de Rome Virginia Raggi a décidé d'accélérer un peu le déconfinement et de permettre l'ouverture à partir de lundi prochain de certains magasins, comme les coiffeurs ou centres de beauté, initialement prévus pour le 1er juin.





Pour cela, la municipalité a mis en place un système instaurant trois groupes d'activités et des horaires d'ouverture et de fermeture décalés afin d'éviter la présence de trop nombreuses personnes au même endroit et au même moment. Le premier groupe rassemble l'alimentation, le second les artisans et le troisième, et c'est une nouveauté, les coiffeurs et centres de beauté, outre les magasins de produits non alimentaires comme par exemple la chaussure ou l'habillement.





Au cours des vingt-quatre dernières heures, 262 personnes sont décédées du coronavirus en Italie, contre 195 victimes hier. Le pays paie un lourd tribut de cette maladie avec 31 368 morts comptabilisés.