EN DIRECT - Ouverture des parcs à Paris : Anne Hidalgo va "proposer un protocole pour rassurer le gouvernement"

LE PORTE-PAROLE DE POUTINE INFECTÉ PAR LE COVID-19





Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a annoncé ce mardi aux agences de presse avoir été testé positif au Covid-19 et recevoir des soins. "Oui, je suis malade. On me soigne", a-t-il déclaré sans donner davantage de détails, cité par les agences de presse TASS, Interfax et Ria Novosti, cette dernière précisant que le porte-parole est à l'hôpital.





Interrogé sur la dernière fois qu'il a eu des contacts avec le président russe, Dmitri Peskov a répondu "Il y a plus d'un mois". Ce très proche de Poutine l'accompagne dans chacun de ses déplacements et n'avait plus donné son habituel point presse depuis le 6 mai.