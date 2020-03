EN DIRECT - Coronavirus : deux patients français évacués en Allemagne par avion militaire

VALERIE PECRESSE





"On le croyait sur la voie de la guérison, mais le virus a été plus fort, réagit Valérie Pécresse sur LCI. C'est une personnalité qui va nous manquer. Patrick Devedjian disait qu'il était un résistant parcequ'il était arménien. Il avait été déraciné, ré-enraciné, il se disait 100% arménien, 100% français et revendiquait cette identité. Elle lui donnait un regard sur l'Histoire, qui était sa passion. Il avait une culture immense et nous donnait souvent des leçons d'histoire. Avec lui, je voudrais saluer tous les élus au contact des populations et qui, face au virus, paient un lourd tribut en ce moment", a déclaré la présidente de la Région Ile-de-France.