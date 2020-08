EN DIRECT - La France dans "une situation qui est 'limite', mais qui n'est pas non plus aussi inquiétante", selon Delfraissy

CULTURE





Faut-il supprimer la distanciation sociale dans les salles de spectacles et de cinéma et rendre le port du masque obligatoire ? C'est ce à quoi le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot tenteront de répondre, lors du Conseil de défense qui se tient ce mardi à l'Elysée.





Concernant le cinéma, "il n'y a pas une seule salle en France qui gagne de l'argent : cette situation ne peut pas durer éternellement", alerte Richard Patry, dirigeant de la Fédération nationale des cinémas français, au micro d'Europe 1. "Si les salles ferment en France, c'est l'écroulement complet du système, ajoute-t-il. Ça veut dire plus de films français et au final, ça veut dire que l'industrie complète disparaît", soulignant que le cinéma représente aujourd'hui près de 1% du PIB et plus de 300.000 emplois.