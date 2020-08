EN DIRECT - Macron réunit un nouveau Conseil de défense ce mardi consacré à la lutte contre l'épidémie de Covid-19

MUSELIER TENTE DE RASSURER





Alors que le préfet des Bouches-du-Rhône a décrit une situation "suffisamment alarmante" pour mettre en place des mesures restrictives supplémentaires, le président de la région PACA a atténué la gravité du coronavirus dans sa région. Interrogé sur RTL, Renaud Muselier a souligné qu'il y avait "incontestablement un nombre de tests augmentés positifs", tout en estimant qu'il s'agit du "Covid des boîtes de nuit", qui toucherait principalement les jeunes, donc. Et d'ajouter que, s'il a "pris acte" de cette décision, il refuse de céder à "l'émotion", affirmant qu'il n'existe pas de "surmortalité" entre l'année 2019 et 2020 dans la région Sud et dans la Ville de Marseille.





"Ce n'est pas la peste, ce n'est pas la bombe atomique, ce n'est pas un tsunami", a ainsi lâché l'élu Les Républicains. "On est rentré depuis le départ dans une logique simple : on dépiste, on isole, et ici à Marseille on soigne et on traite."