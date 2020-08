EN DIRECT - Covid en Catalogne : la région interdit les rassemblements à plus de 10

ROYAUME-UNI





Au Royaume-Uni, plus de 90.000 emplois ont été supprimés ou sont menacés dans le secteur du voyage, selon l'Abta, l'Association of British Travel Agents. Pour le secteur du voyage au sens strict (tour opérateurs, agents de voyage et compagnies aériennes), ce sont 39.000 emplois qui sont affectés par l'épidémie, soit 18 % des effectifs totaux.





Si le chômage partiel a limité les dégâts, l'Abta appelle à l'aide le ministre des Finances Rishi Sunak afin qu'il déploie des mesures spécifiques pour aider les entreprises et les emplois, comme des quarantaines par région et non par pays, ou encore une exonération temporaire de la taxe sur les billets d'avion.