EN DIRECT - 13.947 cas de Covid-19 recensés en 24h en France, des chiffres toujours trop élevés

CULTURE





Le prolongement de trois semaines de la fermeture des cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées ne passe pas. Le Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) annonce préparer un recours en référé-liberté pour demander la réouverture a plus vite des salles.





"Nous demandons l'annulation du décret à paraître et tendant à interdire la réouverture des salles de cinéma et de spectacle. Nous n'acceptons pas cette mesure et mettrons tout en œuvre pour la combattre", déclarent plus de 300 professionnels du secteur de la culture soutenant ce recours.