EN DIRECT - Covid-19 : l'Insee confirme une accélération "très nette" des décès depuis mi-octobre

PRIX LITTÉRAIRES





Les prix Goncourt et Renaudot seront remis le 30 novembre prochain - initialement prévus le 10 novembre, mais reportés à cause du reconfinement - avec l'espoir que les librairies soient alors rouvertes ou sur le point de rouvrir, ont annoncé les deux jurys ce vendredi. Les académiciens "tiennent à ce que chacun et chacune puisse acheter des livres pour les fêtes de fin d'année" et "permettre aux librairies d'être approvisionnées à temps", ont-ils ajouté.