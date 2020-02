EN DIRECT - Coronavirus : l'OMS s'avoue toujours dans l'inconnu quant à l'origine exacte de l'épidémie

POINT DE L'OMS





L'OMS annonce la mise en place d'un forum mondial, les 11 et 12 février prochain. Il aura pour but d'identifier les priorités de recherches et coordonner l'effort de recherche international à propos du coronavirus. "Ce sera une réunion de scientifiques du monde entier, y compris chinois , en personne et virtuellement ", a expliqué le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.





Pour lui, "l'objectif est d'accélérer le développement de tests de diagnostic, de vaccins et de médicaments efficaces. L'un des principaux défis est de coordonner les donateurs pour la recherche afin de soutenir les priorités".