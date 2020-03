EN DIRECT - Coronavirus : deux nouveaux décès en France, 92 cas supplémentaires confirmés

UN ALLEMAND AU CŒUR DE L’ÉPIDÉMIE ?





C'est une thèse avancée : un Allemand pourrait être le premier Européen à avoir contracté le coronavirus avant de le transmettre sur le territoire. Dans une lettre publiée dans le New England Journal of Medecine, des médecins allemands écrivent : "Le 24 janvier 2020, un homme d'affaires allemand, par ailleurs en bonne santé, (…) est tombé malade, atteint d'un mal de gorge, de frissons et de douleurs musculaires. Le lendemain, il a développé une fièvre à 39,1°C et une toux. Le lendemain au soir, il a commencé à se sentir mieux et a repris le travail le 27 janvier."





Les 20 et 21 janvier, avant le début des symptômes, l'homme avait assisté à une série de réunions. Il était accompagné d’un partenaire commercial chinois qui était "en bonne santé, sans signe ni symptôme d'infection" pendant son séjour mais a été confirmé comme atteint du coronavirus le 26 janvier lors de son vol retour.