EN DIRECT - Coronavirus : le bilan monte à 1331 décès en France, annonce Jérôme Salomon

EUROPOL ALERTE SUR LES FAUX MÉDICAMENTS





Des millions de faux médicaments, dispositifs médicaux et masques contrefaits, vendus comme de prétendus remèdes contre le coronavirus, "inondent" les marchés, a averti ce mercredi Europol, faisant état de plus de 4 millions saisis et de plus de 121 arrestations. "Des millions de produits prétendument capables de guérir ou de combattre le coronavirus ont été retirés de la vente ces dernières semaines", a déclaré un porte-parole à l'AFP.





Une opération menée début mars dans 90 pays et soutenue par Europol a permis la saisie de 4,4 millions de faux médicaments, le démantèlement de 37 groupes de criminalité organisée et l'arrestation de 121 personnes, selon l'agence européenne de police. L'opération a également entraîné la fermeture de 2.500 liens renvoyant vers des produits liés au Covid-19 sur des sites web, réseaux sociaux, marchés en ligne et annonces.