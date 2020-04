EN DIRECT - Coronavirus : de premiers malades évacués de Paris vers la Bretagne par TGV médicalisé

QUID DES AUTRES MALADIES ?





Les maladies chroniques ne disparaissent pas en temps de pandémie mais les patients si. De quoi pousser les autorités médicales à rappeler l'impératif de poursuivre les soins - et les vaccinations - même quand le coronavirus frappe. Seulement, entre ceux qui redoutent de se rendre à l'hôpital et ceux qui hésitent à solliciter des soignants qu'ils imaginent débordés, les Français ne se rendent plus à l'hôpital. Dans l'Est, la région de France la plus éprouvée, "l'activité aux urgences a été divisée par six", assure ainsi le Dr Marc Noizet, chef des urgences de l'hôpital de Mulhouse. "C'est sidérant : On a aussi moins d'appendicites, moins d'occlusions intestinales…"





"Même au cœur d'une crise, les soins de base doivent se poursuivre: les bébés naissent, les vaccins doivent être dispensés et les gens ont toujours besoin de leurs traitements vitaux", a d'ailleurs martelé lundi le patron de l'OMS.