EN DIRECT - Coronavirus : premiers tests rassurants sur le navire bloqué en Italie avec 7000 personnes à bord

PAQUEBOT BLOQUÉ EN ITALIE





Costa Croisières nous a transmis son communiqué concernant l'incident se déroulant actuellement au large de Rome. La compagnie "confirme que le protocole sanitaire a été activé pour un passager à bord du Costa Smeralda" concernant le coronavirus.





"La passagère, une femme de 54 ans de nationalité chinoise (originaire de Macao) est actuellement placé en isolement à l'hôpital du bord depuis hier soir avec son compagnon de voyage, conformément aux protocoles de santé. Dès que le cas suspect a été détecté, l'équipe médicale à bord a immédiatement activé toutes les procédures de santé pertinentes pour isoler et gérer rapidement l'état clinique", précise Costa Croisières.





La compagnie ajoute également : "Les autorités sanitaires ont aussitôt été informées et sont désormais prêtes à prendre toutes les mesures pertinentes. Il est de notre plus haute priorité d'assurer la santé et la sécurité des passagers et de l'équipage. La Compagnie est à l'entière disposition des autorités sanitaires et leur indication sera strictement appliquée. Costa Croisières continue d'appliquer les politiques nationales pertinentes et l'évolution de l'épidémie, conformément aux indications de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC)"