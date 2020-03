EN DIRECT - Coronavirus : en France, le transfert de patients s'accélère, l'épidémie aussi

"ON NE VOIT PAS PLUS LOIN QUE 15 JOURS"





Le chef du gouvernement Edouard Philippe a annoncé ce vendredi le prolongement du confinement au moins jusqu'au 15 avril prochain. "C'est évidemment éclairé par le Conseil scientifique, qui a fait une estimation à 6 semaines minima. Mais le gouvernement ne peut pas prendre des décisions sur de fortes incertitudes. La vérité, c'est qu'on ne voit pas plus loin que 15 jours. On sait qu'il y a la vague d'ici le 15 avril. Mais c'est tout. On ne sait rien... on ne sait pas", indique l'entourage du Premier ministre à LCI.





"On regarde avec beaucoup d'attention, tous les jours, les Italiens. C'est équivoque... on n'arrive pas à voir s'ils sont au sommet de la vague ou s'ils en sortent. On devrait avoir les premières effets 20 jours après le confinement. On peut espérer en fin de semaine prochaine commencer à voir la vague s'écraser... mais même ça, ça n'est pas certain. On ne peut pas encore l'annoncer. On est au doigt mouillé, comme tout le monde", poursuit cette même source, qui a expliqué quand la décision du prolongement avait été prise. "Les 15 jours supplémentaires étaient dans l'air depuis ce matin. On en a parlé avec le Président à déjeuner et en Conseil des ministres. Une fois décidé, on l'a donné tout de suite."