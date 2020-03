EN DIRECT - Coronavirus : un "pic d'admission à l'hôpital et en réanimation" attendu en France

CHINE : CES CHIFFRES QUI QUESTIONNENT





Est-ce-que Pékin a menti ? "Pour l'instant, on se pose des questions", confie Bruno Pila. Le professeur en virologie, membre du conseil scientifique, rappelle en effet que cette région sert de "point de repère", et que les experts avancent donc "dans le flou". "On essaye de récupérer des informations, de façon directe et indirecte, à la fois sur le taux d'attaques que sur le nombre de décès", afin de "proposer le meilleur scénario". Une anticipation qui ne peut plus se faire avec les donnés de la Chine. "Est-ce-qu'il s'agit de deux fois plus ou dix fois plus ? Personne ne le sait."





