EN DIRECT - Coronavirus : "stade 2 renforcé" dans le Haut-Rhin, où le nombre de cas a explosé en 48h

QUATRE NOUVEAUX CAS EN OCCITANIE





L’ARS Occitanie confirme ce matin les trois premiers cas de coronavirus en Tarn-et-Garonne, et un autre cas dans le Lot. A ce stade, l’état de santé de ces 4 patients ne présente pas de signe de gravité. Les investigations de l’Agence régionale de santé et de la cellule régionale de Santé Publique France sont en cours, pour identifier et informer les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces personnes.