EN DIRECT - Coronavirus : 7 Français sur 10 favorables à un gouvernement d'union nationale, selon un sondage

ÉCLAIRCIE EN EUROPE





Les quatre pays européens les plus touchés par la pandémie affichent ce dimanche des bilans quotidiens en nette baisse. Une bonne nouvelle à l'heure où le continent commence prudemment à sortir du confinement.





Ainsi, l'Espagne, troisième pays le plus touché au monde, a enregistré ce dimanche son bilan le plus bas depuis le 20 mars avec 288 morts en 24 heures. Une tendance observée le même jour en Italie, deuxième pays le plus touché au monde, où 260 personnes ont succombé, soit le total le plus faible depuis le 14 mars, mais aussi en France, avec un chiffre en baisse. Même constat au Royaume-Uni, avec 413 morts à l'hôpital, chiffre le plus bas depuis la fin mars, bien qu'il ne prenne pas en compte les maisons de retraite où plusieurs milliers de personnes âgées sont mortes, selon des représentants du secteur.