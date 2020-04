EN DIRECT - Coronavirus : 242 décès en 24 heures en France, un bilan à nouveau à la baisse

FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE EN SYRIE





Plus de quatre millions d'élèves en Syrie ne reprendront pas les cours d'ici l'été et passent directement en classe supérieure, selon une annonce du gouvernement. Les épreuves du brevet et du baccalauréat sont en revanche maintenues pour plus de 557.000 élèves, selon le ministère de l'Education. Le gouvernement va augmenter le nombre des centres d'examens pour garantir "la distanciation", a précisé l'agence officielle Sana.