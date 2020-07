EN DIRECT - Covid-19 : le Royaume-Uni reporte la prochaine étape de son déconfinement prévue samedi

ERIC CIOTTI





Eric Ciotti, député LR et rapporteur de la commission parlementaire d'enquête sur la gestion et les conséquences de la crise du coronavirus, a dénoncé des "défaillances" et le "manque d'anticipation" du gouvernement par rapport à l'épidémie, vendredi sur France Inter.





"On a baissé la garde sur les politiques de santé publique" et de "prévention", a déploré M. Ciotti. "On est passé d'un stock de masques d'un milliard et demi, au moment de l'épisode de grippe H1N1 (2009-2010) à à peine 100 millions de masques en janvier" 2020. "Alors qu'il y avait des informations très précises, l'appareil d'Etat n'a pas fonctionné", a-t-il ajouté.





"Le directeur général de la santé avait une note disant que tous nos masques étaient quasiment périmés" mais "les décisions opportunes n'ont pas été prises. C'est naturellement une faute", a insisté le député.