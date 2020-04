EN DIRECT - Edouard Philippe présentera le plan de déconfinement aux élus locaux mercredi matin

PRIX DES MASQUES





Indiquant avoir demandé à ce qu'on lui fasse "des propositions pour assurer qualité et accessibilité", la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, fait savoir ce lundi que le prix des masques serait précisé "dans les prochains jours".





"On observe des écarts assez sensibles, liés à la nature de la matière première, au temps de confection, à la logistique et au conditionnement", mais aussi "des éléments de détails 'mode'", a-t-elle ajouté. "On est à mi chemin entre élement de protection et quelque chose qu’on porte sur visage et pour lequel certains ont des attentes. Nous visons quelque chose qui soit abordable pour l’ensemble des Français et pour l’ensemble de leurs attentes."