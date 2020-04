EN DIRECT - Coronavirus : +7,1% de chômeurs au mois de mars, du jamais-vu

CHINE





Collégiens et lycéens chinois ont fait une rentrée ultra-sécurisée ce lundi 27 avril dans les métropoles de Pékin et Shanghai, après près de quatre mois de grandes vacances forcées, pour cause d’épidémie.





La Chine, premier pays touché par le Covid-19, a fermé toutes ses écoles fin janvier juste avant le Nouvel an lunaire et les cours étaient depuis dispensés en ligne. Les provinces peu peuplées du Qinghai (nord-ouest) et du Guizhou (sud-ouest) ont été les premières en mars à progressivement organiser leur rentrée.





A Pékin, seuls les lycéens de dernière année ont été autorisés ce lundi à revenir en classe pour préparer le "gaokao", l’examen d’entrée à l’université, le plus important de la scolarité des Chinois. A Shanghai, les élèves de dernière année de collège ont aussi repris la classe. La Chine redoute à présent une seconde vague de contaminations avec des cas dits "importés", en majorité des Chinois de retour au pays.