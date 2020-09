EN DIRECT - Covid-19 : près de 9000 cas recensés ces dernières 24 heures

PORT DU MASQUE A ROUEN





La préfecture de Seine-Maritime a abrogé l'arrêté pris mardi qui rendait obligatoire le port du masque dans l'ensemble des 71 communes de la métropole de Rouen, le limitant désormais à 44 communes. Ainsi, les communes les moins denses de la métropole normande, qui compte un demi-million d'habitants, ne sont plus concernées par cette obligation.





Cette obligation concerne les personnes âgées de 11 ans et plus entre 7h et 2h, ne s'applique toutefois pas "aux personnes pratiquant une activité physique soutenue (ex: vélo, course à pied, trottinette, etc)", lesquelles devront cependant "détenir un masque qui sera porté dès la fin ou l'interruption de l'activité". L'arrêté précise également que l'obligation du port du masque "est non applicable dans les espaces publics des bois, forêts et prairies sur le territoire des communes".