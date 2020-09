EN DIRECT - Circulation du Covid-19 : 7 nouveaux départements en zone rouge

TOUQUET : FERMETURE DES BARS ET RESTAURANTS APRÈS MINUIT





Les bars et restaurants du Touquet ne pourront plus rester ouverts au-delà de minuit le week-end, a annoncé la municipalité ce vendredi, en réaction à la circulation toujours active du Covid-19. Les rassemblements dans la rue au-delà de 00h30 sont également proscrits et ce jusqu'à la fin du mois de septembre. La mesure prend effet dès aujourd'hui et s'applique au vendredi, samedi et dimanche soir, dans le but "d'éviter la diffusion du virus chez les jeunes", précise dans un post Facebook la station balnéaire du Pas-de-Calais.