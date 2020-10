EN DIRECT - Covid-19 : aggravation brutale de l'épidémie de Polynésie française

BILAN





L'épidémie de Covid-19 continue à se diffuser "des plus jeunes vers les plus âgés", observe ce vendredi Santé publique France. Les 15-44 ans sont toujours les plus touchés, avec 278 nouveaux cas de contamination pour 100.000 habitants, contre 180 pour 100.000 en moyenne toutes tranches d'âge confondues, selon son dernier bulletin épidémiologique qui porte sur les données de la semaine dernière.





Mais "les plus fortes augmentations sont observées chez les personnes de plus de 45 ans": +66% chez les 45-64 ans et +64% pour les 65-74 ans et les personnes âgées d'au moins 75 ans, a détaillé Sophie Vaux, épidémiologiste à Santé publique France, au cours d'un point de presse en ligne. "On observe une diffusion de l'épidémie des plus jeunes vers les plus âgés (...) C'est vraiment dans ces tranches d'âge là que depuis six semaines on a les augmentations les plus importantes", a-t-elle analysé.





Cette hausse "est très préoccupante car ces personnes sont les plus à risque de complication de Covid-19", rappelle Santé publique France.