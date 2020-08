EN DIRECT - Covid-19 : ne pas porter de masque en entreprise pourra être considéré comme une "faute professionnelle", prévient Borne

LA SICILE VEUT FERMER SES CENTRES DE MIGRANTS





Le président de la région Sicile, Nello Musumeci, a défié dimanche le gouvernement italien en publiant un arrêté de fermeture sur son territoire de tous les centres d'accueil de migrants, qu'il juge propices à la diffusion du Covid-19. ont immédiatement précisé que Une mesure invalide car de la compétence de l'Etat, selon des sources du ministère italien de l'Intérieur.





"D'ici demain minuit, tous les migrants présents dans les 'hot spots' et dans tous les centres d'accueil de Sicile devront être impérativement transférés vers des installations situées en dehors de l'île", peut-on lire dans l'arrêté d'une trentaine de pages, qui ambitionne aussi d'interdire à tout migrant d'"entrer, de transiter et de faire escale sur le territoire de la région sicilienne avec des embarcations, grandes et petites, y compris celles des ONG." Le président de Sicile explique sa décision par le fait qu'il "n'est pas possible de garantir le séjour sur cette île dans le respect des mesures sanitaires de prévention de la contagion."





Dans un commentaire sur les réseaux sociaux, Nello Musumeci - élu président de région grâce à une alliance de droite et d'extrême-droite - a estimé que "la Sicile ne peut pas être envahie pendant que l'Europe détourne le regard et que le gouvernement ne procède à aucune expulsion". Une prise de position qui lui a valu le soutien de Matteo Salvini, le chef de La Ligue et ex-ministre de l'Intérieur, opposant radical au débarquements de migrants dans les ports italiens.