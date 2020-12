EN DIRECT - Boris Johnson, lui aussi touché par le Covid, souhaite "un prompt rétablissement" à Emmanuel Macron

CHRISTOPHE CASTANER DEPUIS L'ASSEMBLÉE NATIONALE





"J'ai vu le président hier soir encore et il était dans son état normal de travail, d'agilité intellectuelle et d'échanges, sans aucun signe apparent même s'il a fait le choix de se faire tester. Et que le résultat s'est avéré positif comme l'a annoncé l'Elysée", a réagi ce jeudi le président du groupe LaREM à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner.





Emmanuel Macron "maintient son agenda et honorera ses rendez-vous, comme ce soir où il assistera à distance à une conférence sur l'aide au développement des pays pauvres. Mais avec plus de prudence encore que celle qui est habituelle pour lui à l'Elysée depuis le début de la crise sanitaire", a-t-il poursuivi.





"Depuis le début de la crise sanitaire, l'Elysée organise les espaces, y compris lors des déjeuners de travail, avec des distances de plusieurs mètres entre chaque convive et de manière amplifiée avec des micros pour s'exprimer. D'autant que, souligne-t-il, "ces déjeuners ont lieu dans la salle des fêtes, qui a une capacité de 700 places".





Cet épisode est "un appel à la prudence pour l'ensemble des citoyens. Même si vous avez le comportement le plus exemplaire possible, le risque est là. C'est la raison pour laquelle il faut diminuer au maximum les situations où vous pouvez être en risque (...) Nous devons rester vigilants", a déclaré le député et ancien ministre de l'Intérieur.





"Par la nature de sa fonction, le président de la République, comme beaucoup de dirigeants politiques, rencontre beaucoup de personnes, ce qui augmente de fait le risque de contamination", a-t-il également souligné.