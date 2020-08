EN DIRECT - Covid-19 : "Les indicateurs continuent de se dégrader" en France

CRI D'ALARME DES MÉDECINS EN ESPAGNE





L'ordre des médecins d'Espagne a demandé jeudi aux autorités de "redresser la barre" dans la lutte contre la contagion de coronavirus pour éviter que le pays, un des plus endeuillés d'Europe, soit submergé par une nouvelle vague de la pandémie.





Dans un communiqué, le conseil général des médecins se dit "déçu et indigné" du manque de direction commune dans la lutte contre le Covid-19 dans un pays où chacune des 17 régions (et des deux villes) autonomes est compétente pour la Santé et critique souvent le gouvernement central. "Les disputes et les rivalités entre forces politiques et institutions nous attristent et nous désespèrent quand elles devraient ramer toutes dans la même direction", écrit le conseil.





Il demande aux autorités de "redresser la barre" dans la lutte contre l'épidémie, face à la multiplication des foyers de contagion. Faute de quoi, prévient-il, "l'augmentation des cas à laquelle nous assistons conduira de nouveau à perdre le contrôle" de l'épidémie.