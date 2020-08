EN DIRECT - Testé positif au Covid-19, le tennisman Benoit Paire forfait pour l'US Open

PARIS : DES LABOS DE DÉPISTAGE GRATUIT ET SANS ORDONNANCE





La Ville de Paris, en lien avec l’Agence régionale de santé et la Caisse primaire d’assurance maladie, va ouvrir de nouveaux laboratoires de dépistage gratuit et sans ordonnance à partir de ce lundi 31 août. Ces structures provisoires, réparties dans plusieurs arrondissements, ont pour but de faciliter l’accès au dépistage des Parisiens et de compléter l’offre des laboratoires privés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la Ville de Paris.