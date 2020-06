EN DIRECT - 23,6 millions de Français ont regardé l'allocution d’Emmanuel Macron dimanche soir

Depuis l'apparition du Covid-19 en Chine fin 2019, le nombre de contaminations a dépassé le cap des 7,6 millions de cas confirmés. Plus de 426.000 personnes sont décédées, dans 188 pays et territoires.

Mais en raison de la pandémie, cette parade a été annulée et remplacée par un événement de taille plus modeste au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres de Londres, où Elisabeth II et son époux le prince Philip vivent depuis le mois de mars.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 114.669 décès. Suivent le Brésil avec 41.828 morts, le Royaume-Uni (41.481 morts), l'Italie (34.223) et la France (29.374).

La pandémie a fait plus de 426.029 morts, et infecté plus de 7,6 millions de personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce samedi 13 juin.

Les contrôles aux frontières seront levés dans la nuit de dimanche à lundi, a en effet déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère. La levée des contrôles étaient initialement prévue dans la nuit de lundi à mardi. L'Allemagne va ainsi rouvrir ses frontières en même temps que ses voisins européens, notamment la France, et non le jour suivant.

L'Allemagne va lever dès lundi, et non mardi comme prévu initialement, ses contrôles aux frontières avec ses voisins européens, mis en place contre la pandémie de nouveau coronavirus, a indiqué ce samedi le ministère de l'Intérieur allemand.

La Russie a enregistré 2.712 morts liés au Covid-19 en avril, soit plus du double des décès recensés auparavant, selon des statistiques basées sur une nouvelle méthode de comptage et publiées ce samedi par l'agence publique Rosstat.

En Inde, 11.458 infections confirmées ont été recensées ces dernières 24 heures, selon les données du ministère fédéral indien de la Santé. L'Inde est le quatrième pays le plus touché au monde, après avoir dépassé le Royaume-Uni vendredi, malgré un confinement national particulièrement strict. Pour la plupart, ces cas ont été diagnostiqués dans l'Etat du Maharashtra, à l'ouest, et à New Delhi. Le pays a enregistré 8.884 décès à ce jour.

Un premier et principal foyer est situé à l'hôpital San Raffaele Pisana, en périphérie ouest de Rome, selon Alessio d'Amato, le directeur de la santé pour le Latium. 104 cas positifs y ont été comptabilisés, pour cinq décès, dont deux lors des dernières 24 heures, deux femmes de 89 et 92 ans, a précisé M. d'Amato. Deux techniciens de la télévision Rai, ayant été en contact avec des

En Nouvelle-Zélande, le match entre les Auckland Blues et les Wellington Hurricanes, deuxième depuis la reprise du championnat local après le confinement, a donné... un record d'affluence. Au mythique Eden Park, ce sont 43.000 personnes qui se sont pressés pour voir jouer Beauden Barrett et Dan Carter.

Plus de 7.848.160 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 3.534.200 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Tous les commerces sont autorisés à rouvrir en Angleterre lundi dans une nouvelle étape du déconfinement au Royaume-Uni, cruciale pour l'économie du pays durement touchée par la pandémie de nouveau coronavirus. Seuls les magasins jugés "essentiels" comme les commerces alimentaires et les pharmacies sont restés ouverts pendant le confinement, décrété fin mars pour lutter contre la pandémie. Au total, près de 42.000 personnes testées positives au virus sont décédées dans le pays, un bilan qui dépasse les 50 000 personnes si l'on inclut les décès dont le virus est la cause suspectée.

Sur le plateau de LCI, la députée européenne France Insoumise Manon Aubry a fustigé le discours du président de la République dimanche soir, parlant d'un "monarque" se satisfaisant de la gestion de la crise de ces dernières semaines. Elle a également condamné sa volonté de mettre à contribution les travailleurs et non les plus fortunés.

"On est en mesure d'alléger une partie du protocole sanitaire, afin de permettre aux enfants de retourner en classe et aux parents d'aller travailler" a ajouté Olivier Véran. "Les enfants doivent aller à l'école, ont besoin de retrouver leurs copains, leurs professeurs, de retrouver un équilibre."

La compagnie de "cars Macron" va proposer pour commencer "près de 70 destinations vers les quatre coins de la France et de l'Europe", contre plus de 200 en temps normal, soit "entre 10 et 20%" de sa capacité habituelle, a indiqué à l'AFP son directeur général pour la France, Yvan Lefranc-Morin.

Si en France, l'épidémie recule et le nombre de personnes en réanimation ne cesse de baisser, elle a fait plus de 425.000 morts dans le monde depuis que la Chine a fait état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP. Au total, 425.282 décès (pour 7.632.517 cas déclarés), ont été recensés dans le monde. L'Europe est la région ayant enregistré le plus de morts (186.843 pour 2.363.538 cas), mais c'est désormais en Amérique latine - et en premier lieu le Brésil - que l'épidémie progresse le plus rapidement, avec un total de 76.343 morts pour 1.569.938 cas.

Le déconfinement suit son cours alors qu'Emmanuel Macron doit évoquer dimanche (20h), à l'occasion d'une nouvelle allocution, les perspectives qui nous attendent. Les frontières rouvrent. La France "procèdera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet", et lèvera à compter du lundi 15 juin ses restrictions avec la plupart des pays membres de l'UE.