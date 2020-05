EN DIRECT - Déconfinement : de premières plages rouvrent ce matin

"JOUR D'APRÈS"





"Santé, sobriété, solidarité et souveraineté." Ce sont les trois mots-clés portés par 60 parlementaires qui dévoilent leurs 30 propositions écolos et sociales pour "le jour d'après" la crise sanitaire. Emmenés par les députés ex-LREM Paula Forteza et Matthieu Orphelin ainsi que par le "marcheur" de l'aile gauche Aurélien Taché, ces parlementaires disent avoir reçu 8.700 contributions sur leur plateforme collaborative en ligne "Le jour d'après", lancée début avril.





En matière de "santé", ils proposent notamment dans leur communiqué une revalorisation des rémunérations des soignants de "200 euros par mois", ainsi que l'ouverture de "200.000 postes supplémentaires en trois ans" dans les Ehpad et les services d'aide à domicile. Pour la "sobriété", ces parlementaires, dont le candidat dissident à la mairie de Paris Cédric Villani réclament un "grand plan de rénovation énergétique des logements", veulent "taxer les emballages inutiles et non recyclables" ou "consigner le verre". Ils appellent aussi à "encourager le télétravail partiel pour limiter l'empreinte carbone des trajets domicile-travail". Pour la "solidarité", ils souhaiteraient "aller vers un revenu universel, en commençant par élargir le RSA aux 18-25 ans" ou plaident pour "un impôt sur le patrimoine exceptionnel" et une révision de l'impôt sur revenu "pour le rendre réellement progressif". Dans le domaine de la "souveraineté", ils demandent de "renforcer à hauteur de 10 milliards d'euros en trois ans l'investissement des collectivités territoriales dans la transition écologique".