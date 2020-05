EN DIRECT - Vaccin : les Américains servis en priorité ? Le président de Sanofi France s'explique sur LCI

POLÉMIQUE SUR LA RECHERCHE D'UN VACCIN





Patrick Pelloux, Président du syndicat des médecins urgentistes, estime que la symbolique autour du débat sur Sanofi est "absolument révoltante". "C'est assez surprenant pour un laboratoire qui est français et pour lequel l'Etat donne 130 millions d'euros par an en crédits d'impôt", a-t-il lancé sur LCI. "Quand on voit les problèmes que posent ce virus et la gravité dans 5% des cas, on a besoin de ce vaccin ne serrait ce que pour tenir les économies mondiales."